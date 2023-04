Spezia-Salernitana, Sousa lancia Dia e Coulibaly per blindare la salvezza Alle 15 i granata saranno di scena al "Picco": le probabili formazioni

La Salernitana va a caccia dell'allungo decisivo per blindare la salvezza. Alle 15 i granata saranno di scena sul campo dello Spezia, squadra che insegue a tre lunghezze di distanza il cavalluccio marino. Entrambe le formazioni avranno il vantaggio di conoscere già il risultato del Verona, sconfitto sul campo della Juventus. Nonostante il tour de force dovuto agli impegni con le rispettive Nazionali, Paulo Sousa sembra intenzionato a schierare tutti i titolarissimi per la sfida di questo pomeriggio (fischio d'inizio ore 15) in casa dello Spezia. Il tecnico della Salernitana, in particolare, non rinuncerà a Coulibaly a centrocampo e a Dia in avanti.

In mediana avrà una chance dal 1' anche Maggiore, ex di turno che al “Picco” ritroverà il suo passato. Il calciatore si è messo alle spalle l'infortunio e sta gradualmente ritrovando la miglior condizione. Sambia sostituirà l'infortunato Mazzocchi sulla corsia di destra. Per il resto tutto invariato: Daniliuc, Gyomber e Pirola formeranno il trio davanti ad Ochoa. Bradaric agirà sull'out mancino, mentre Kastanos e Candreva agiranno alle spalle della prima punta. Ma Sousa, a prescindere dagli uomini che andranno in campo, ha chiesto ai suoi calciatori una prova di squadra per tenere testa ai liguri e provare a chiudere la pratica salvezza.

Spezia-Salernitana: le probabili formazioni

SPEZIA (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Caldara, Ampadu, Bastoni; Bourabia, Ekdal; Verde, Agudelo, Gyasi; Shomurodov. A disposizione: Zoet, Zovko, Wisniewski, Ferrer, Sala, Moutinho, Holm, Nikolaou, Beck, Zurkowski, Esposito, Kovalenko, Maldini, Cipot, Krollis. Allenatore: Semplici.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Sambia, Lassana Coulibaly, Maggiore, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. A disposizione: Sepe, Fiorillo, Lovato, Fazio, Troost-Ekong, Bronn, Bohinen, Nicolussi Caviglia, Iervolino, Vilhena, Bonazzoli, Botheim, Piatek, Valencia. Allenatore: Paulo Sousa.

ARBITRO: Orsato di Schio. Assisenti: Carbone e Tegoni – IV uomo: Zufferli – Var: Di Marino – Avar: Di Bello.