Spezia-Salernitana 1-1, Semplici: "Questa è la strada giusta per la salvezza" Il mister della formazione ligure elogia i suoi ragazzi, specialmente per la reazione

Leonardo Semplici elogia i suoi, specialmente dopo la forte reazione del secondo tempo che ha permesso allo Spezia di rimontare lo svantaggio e, successivamente, di andare vicino al ribaltone. Il match è finito per 1-1, con "un tempo per parte". Meglio la Salernitana nei primi 45 minuti. Poi, il ritorno dello Spezia.

Sul ritrovato Shomurodov nonostante l'assenza di N'zola e su come sia cambiato il match tra primo e secondo tempo. "È cambiata l'inerzia del match, qualcosa che volevamo provare a fare dall'inizio, cercare di essere aggressivi e palleggiare. Volevamo mettere in difficoltà la Salernitana ma non ci siamo riusciti. Abbiamo passato qualche minuto di difficoltà dopo l'autogol. Siamo rientrati con degli accorgimenti, sono entrati due giocatori che hanno inciso bene. Abbiamo fatto una partita da squadra vera. Non era semplice ribaltare questa situazione, quindi merito a chi è stato in campo fin dall'inizio e chi invece è entrato a gara in corso".

Per Semplici, lo Spezia è sulla strada giusta per raggiungere l'obiettivo

Oggi anche per merito della Salernitana lo Spezia ha fatto fatica a ripartire da dietro. Poi con gli accorgimenti si è usciti bene. "Intanto, nel primo tempo non c'erano i movimenti corretti con i giusti tempi. Forse c'era la tensione legata alle partite che contano. Poi i ragazzi si sono liberati: io voglio una squadra propositiva, che prova a fare sempre la gara. Credo che potevamo anche vincerla questa partita ma è una prestazione comunque positiva. Bisogna ripartire da questo secondo tempo".

Poi focus su Maldini: "Quando sono arrivato era un po' in difficoltà. Lui ha caratteristiche uniche. Ha forza, tecnica. Sto cercando di metterlo nelle giuste condizioni per far sì che diventi un'arma importante per questo Spezia. Oltre a lui però vorrei elogiare tutto il gruppo che ha fatto veramente una buona gara".

"Da parte mia e dello staff c'è la massima considerazione di tutti. Da quando sono arrivato ho detto ai ragazzi di sentirsi tutti titolari, perché avrei dato opportunità e fiducia a tutti. Questa è la risposta da chi gioca e da chi entra".

Punto guadagnato o due punti persi. "Dopo un primo tempo difficile, abbiamo cercato i tre punti. Non ci siamo riusciti ma questa è la strada giusta per agguantare gli obiettivi. Vanno ringraziati i tifosi che ci sostengono sempre, anche nelle difficoltà. È fondamentale questa sinergia con tifosi e società per ottenere questo obiettivo".