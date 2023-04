Salernitana, questione centro sportivo: Forza Italia Eboli offre il "Dirceu" Ipotesi avanzata al sindaco da Giuseppe Norma e Andrea Fusco

Forza Italia Eboli “propone” lo stadio Dirceu alla Salernitana. Con una lettera indirizzata al sindaco Mario Conte, il consigliere comunale Giuseppe Norma ed il componente del direttivo azzurro Andrea Fusco hanno invitato il primo cittadino «ad avere un atteggiamento proattivo riguardo un tema di grande interesse» e che riguarda la realizzazione del centro sportivo della Salernitana. «Le chiedo di valutare, in maniera concreta, la possibilità di avviare un dialogo con la società sportiva al fine di proporre lo stadio “Dirceu” e i servizi che ruotano attorno ad esso, come centro disponibile a soddisfare le esigenze di una società militante nel massimo campionato di calcio del nostro Paese e che nella città di Eboli ha trovato sempre un grande supporto», si legge nella lettera. «Dal momento che nessuna società calcistica si serve dell’impianto non si verrebbe a creare nessun tipo di disagio per le società di atletica leggera presenti in loco. La possibilità prospettata, se strutturata in maniera adeguata, sarebbe effettivamente realizzabile e porterebbe alla nostra città un grande beneficio. Grazie a questa collaborazione potremmo avanzare diverse richieste come, ad esempio, quella di apportare delle migliorie alla struttura e all'intero complesso sportivo in modo tale da alleggerire anche le casse comunali».

Una possibilità che, secondo gli esponenti di Forza Italia, garantirebbe anche entusiasmo ed affluenza nella città della Piana del Sele. «Sarebbe interessante, dunque, esaminare la questione con tutta l’assise comunale e proporre alla U.S. Salernitana il nostro stadio».

I rappresentanti forzisti, inoltre, hanno ribadito che l'interesse del nuovo direttivo cittadino è «promuovere e tutelare le attività locali ed in particolare, in questo caso, tutte quelle che ruotano attorno allo stadio “Dirceu” oltre a promuovere e a tutelare le attività sportive che sono basilari per una corretta formazioni dei giovani».