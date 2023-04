Ritorna Granatissimi su Ottochannel: intervista esclusiva a Maurizio De Giovanni Appuntamento alle 21 sul canale 16: tante novità da non perdere sulla Salernitana

Stasera, come ogni martedì, torna puntuale Granatissimi, la trasmissione di Ottochannel dedicata alla Salernitana. A partire dalle 21, sul canale 16, in studio, con Carla Polverino ci saranno il consigliere comunale di Salerno, Rocco Galdi e gli opinionisti Tommaso D'Angelo e Peppe Iannicelli. Previsto un collegamento Skype da New York con Ciro Casella del "Salernitana club Manhattan".

Riflettori puntati sul pari conquistato contro lo Spezia, sulla corsa salvezza e sulla prossima sfida contro l'Inter. Ma anche sulla questione relativa al centro sportivo, sogno del presidente Danilo Iervolino.

Nel corso della trasmissione ampio spazio all'intervista esclusiva con Maurizio De Giovanni, grande scrittore partenopeo, giallista tra i più noti del panorama nazionale contemporaneo. Sollecitato dal nostro Filippo Notari, il famoso drammaturgo è intervenuto sulle polemiche per i festeggiamenti nella città di Salerno in occasione dell'imminente scudetto del Napoli.

Come sempre aperta anche l'interazione da casa. Per intervenire in diretta, si potrà chiamare la redazione di Salerno allo 089 252486 o al numero verde gratuito 800 919 002. Sarà possibile inviare anche un messaggio sms o whatsapp al 342/8725223.

Appuntamento da non perdere alle 21 in diretta su OttoChannel, canale 16 del digitale terrestre.

Da domani disponibile nella sezione on demand del nostro sito web.