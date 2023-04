Passione granata anche alla Camera: nasce il club Salernitana Montecitorio Promosso dal deputato Pino Bicchielli, sarà presentato con Danilo Iervolino lunedì 17 aprile alle 16

La passione per la Salernitana “contamina” anche la Camera dei Deputati. Come accade già per le principali squadre italiane, a breve anche il cavalluccio marino avrà un club a Montecitorio. L'iniziativa è stata promossa dal deputato salernitano Pino Bicchielli che ha costituito il club Salernitana Montecitorio. Al gruppo potranno aderire sia i parlamentari in carica che ex parlamentari che sostengono l'ippocampo. La presentazione è in programma lunedì 17 aprile alle 16 presso la sala Stampa della Camera dei Deputati alla presenza del patron della Salernitana, Danilo Iervolino.