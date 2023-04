Lavori all'Arechi: in arrivo tornelli, lettori con telecamere e nuovo software Gli interventi saranno completati entro l'inizio del prossimo campionato

Proseguono le grandi manovre al Comune di Salerno per garantire interventi di manutenzione allo stadio Arechi. In attesa di siglare la convenzione d'uso dell'impianto con la Salernitana - la firma arriverà subito dopo Pasqua -, tecnici ed amministratori sono al lavoro per migliorare l'impianto di via Allende. Dopo aver realizzato il restyling dei servizi igienici in tutti i settori dello stadio, i riflettori sono puntati sulla questione tornelli. Nelle scorse settimane sono partiti i lavori in Curva Nord per il posizionamento dei nuovi tornelli che consentiranno la riapertura totale del settore.

L'intervento - seguito con particolare attenzione anche dalla commissione Sport, presieduta dal consigliere comunale Rino Avella - prevede l'installazione di tre tornelli doppi per un totale di sei nuovi varchi d'accesso. Il Comune, inoltre, ha da tempo prenotato l'aggiornamento del software dei 36 tornelli (6 dei 42 complessivi sono già stati aggiornati lo scorso anno), anche per velocizzare l'ingresso dei tifosi ed evitare lunghe attese.

Il restlyng dello stadio, inoltre, prevede la sostituzione dei lettori (lo spazio dove viene inserito il biglietto all'ingresso) in tutti i varchi dello stadio. L'innovazione consentirà di avere ingressi dotati di telecamere per associare il nome del titolare del biglietto alla sua fotografia. Un sistema presente già in numerosi stadi italiani e che, associando il nome al proprio viso, garantirà anche un valido ausilio per la sicurezza e l'ordine pubblico. L'installazione dei nuovi tornelli, tra l'altro, consentirà la ripartura totale della Curva Nord a cui seguirà il dislocamento del settore ospiti nei Distinti. Ma prima serviranno interventi esterni per modificare anche la viabilità nel tratto tra i due settori. Un progetto ambizioso che sarà ultimato per l'inizio del prossimo campionato, anche se alcuni interventi potrebbero essere realizzati anche per la fine dell'attuale stagione. Di pari passo si guarda anche al decoro e all'immagine dello stadio: il Comune di Salerno, infatti, ha provveduto ad installare una moquette rossa all'ingresso della Tribuna stampa dell'impianto di via Allende.

Il tutto, chiaramente, esula dal maxi-progetto di restyling che, grazie ai 35 milioni stanziati dalla Regione Campania, consentirà all'Arechi di cambiare radicalmente volto.