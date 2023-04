Salernitana-Inter, Sousa vuole l'impresa e rilancia l'undici di La Spezia Dubbio in mediana: Vilhena in vantaggio su Bohinen e Nicolussi Caviglia. Le probabili formazioni

Esame Inter per la Salernitana che, dopo aver collezionato cinque risultati utili consecutivi, va a caccia della definitiva consacrazione per blindare la salvezza. All'Arechi (fischio d'inizio ore 17) gli uomini di Simone Inzaghi proveranno a scacciare la crisi (tre le sconfitte consecutive subite) ma, dopo aver pareggiato nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, dovranno anche gestire le risorse in vista dei quarti di Champions League contro il Benfica.

Sousa dovrebbe ripartire dall'undici iniziale di La Spezia: il dubbio principale è legato alla mediana dove Vilhena sembra essere in vantaggio su Bohinen e Nicolussi Caviglia per far coppia con Coulibaly. Per il resto non dovrebbe cambiare nulla. Davanti ad Ochoa spazio a Daniliuc, Gyomber e Pirola che si ritroverà di fronte la squadra nella quale è cresciuto. Sambia e Bradaric saranno gli esterni. Davanti Piatek sarà la prima punta con Candreva e Dia nel ruolo di trequartisti.

Salernitana-Inter: le probabili formazioni

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Sambia, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek. A disposizione: Fiorillo, Sepe, Bronn, Lovato, Troost-Ekong, Nicolussi Caviglia, Kastanos, Bohinen, Iervolino, Bonazzoli, Botheim, Valencia. Allenatore: Paulo Sousa.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro. A disposizione: Handanovic, Cordaz, Bellanova, Zanotti, de Vrij, Dimarco, Asllani, Carboni, Gagliardini, Correa, Dzeko. Allenatore: S. Inzaghi.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna – assistenti: Bresmes e Galetto – IV uomo: Ayroldi. Var: Nasca – Avar: Longo.