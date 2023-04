Convenzione stadio Arechi, fumata bianca: ecco quando ci sarà la firma Nota congiunta di Comune e Salernitana: c'è l'intesa per l'impianto di via Allende

Era uno dei temi che teneva banco, con la firma della convenzione d'uso dello stadio Arechi che era stata rimandata in più di una occasione per piccoli dettagli. Alla fine, rispettando le tempistiche che aveva pronostico l'amministratore delegato della società granata, Maurizio Milan, si è giunti all'accordo definitivo. L'ufficialità è stata resa nota da Comune di Salerno e Salernitana che, a poche ore dal fischio d'inizio di Salernitana-Inter, hanno diramato una nota congiunta.

Convenzione d'uso stadio Arechi: intesa tra Comune e Salernitana

«?Il testo della convenzione per l’uso dello stadio Arechi da parte della “U.S.Salernitana 1919” è stato definito in tutti i suoi particolari. ?Le prese di posizione diffuse in questi ultimi giorni impongono formali smentite e definitivi e doverosi chiarimenti. Il Comune e la Salernitana con propri autorevoli rappresentanti hanno lavorato all’unisono alla stesura di un articolato che contemplasse le esigenze della Salernitana, nel rispetto della legittimità dell’atto.Nessuna trattativa si è resa necessaria. Non erano al tavolo parte e controparte. Tempi, modalità e tutti i dettagli sono stati bilateralmente condivisi senza alcuna fuga in avanti o ricerca di protagonismo. La sottoscrizione della convenzione è stata concordata per il giorno di lunedì 17 aprile», si legge nella nota diffusa da Palazzo di Città e che porta la firma del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli e dell'amministratore delegato della U.S. Salernitana 1919, Maurizio Milan.