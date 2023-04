LIVE | Salernitana-Inter 0-1, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Bronn, Coulibaly, Vilhena, Bradaric, Candreva, Kastanos; Piatek. In panchina: Sepe, Fiorillo, Sambia, Bohinen, Bonazzoli, Botheim, Valencia, Troost-Ekong, Dia, Iervolino, Nicolussi Caviglia, Lovato. Allenatore: Paulo Sousa.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Correa. In panchina: Handanovic, Botis, Gagliardini, Dzeko, Lautaro Martinez, Bellanova, Dimarco, Carboni, Zanotti, Brozovic, Bastoni. Allenatore: S.Inzaghi.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna – assistenti: Bresmes e Galetto – IV uomo: Ayroldi. Var: Nasca – Avar: Longo.

RETI: 6' pt Gosens (I)

NOTE: Spettatori: 23mila di cui 8mila abbonati. Ammoniti: De Vrij (I), Coulibaly (S). Angoli: 1-1. Recupero: 2' pt

47' - Incredibile occasione per l'Inter: cross dalla destra di Dumfries, Lukaku schiaccia di testa: Ochoa para con un intervento monumentale.

45' - 2' di recupero.

43' - Prova a spingere la Salernitana con un'azione insistita, tiro dalla distanza di Coulibaly che trova pronto alla risposta Onana.

38' - Ammonito Coulibaly. Era diffidato, salterà la sfida di Torino.

34' - Ammonito De Vrij.

32' - Inter ancora pericoloso: cross dalla sinistra di Gosens, Correa colpisce di testa: Ochoa salva con un balzo e devia a lato.

25' - Tiro da fuori di Asllani, palla a lato.

23' - Tiro cross di Correa, palla alta sulla traversa.

22' - Asllani serve Lukaku che controlla in area e calcia, Ochoa blocca.

20' - La Salernitana prova a reagire: invenzione di Candreva per Bradaric che scappa a Dumfries e mette al centro ma la posizione di partenza dell'esterno croato era irregolare.

14' - Cross dalla sinistra di Barella, testa di Gosens: Ochoa blocca. Salernitana in evidente difficoltà.

9' - Inter vicinissima al raddoppio: contropiede di Correa che appoggia per Lukaku, destro ad incrociare del belga che esce di pochissimo alla destra di Ochoa.

6' - GOL INTER - Lancio da centrocampo, sponda di testa di Lukaku per Gosens che scappa via a Bronn, s'inserisce e mette la palla all'angolino.

1' - Fischio d'inizio.

Tutto pronto per il fischio d'inizio: Salernitana in campo con il 3-4-2-1, Bronn sarà l'esterno di centrocampo.

IL PRE-GARA. Sousa sorprende tutti e cambia due-undicesimi rispetto al match di La Spezia. Dentro Bronn e Kastanos per Sambia e Daniliuc. Da capire come si schiererà la Salernitana: in caso di difesa a tre, Daniliuc agirà da esterno di centrocampo. In alternativa Sousa potrebbe schierare i granata con la difesa a quattro, utilizzando Pirola e Bronn da terzini, Daniliuc al centro con Gyomber e Bradaric e Candreva sulle corsie esterne. Nell'Inter c'è da registrare l'impiego di Correa (preferito a Lautaro Martinez) accanto a Lukaku.

