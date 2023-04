Salernitana, parte la volata salvezza: c'è da difendere il +7 sul Verona Gli scaligeri provano a (ri)farsi sotto, oltre ai granata ci sono Spezia e Lecce nel mirino

Il 29esimo turno del campionato di serie A ha fornito elementi importanti anche nella lotta per la salvezza: Sampdoria e Cremonese sono quasi spacciate, il Verona continua a sperare e resta nella scia di Spezia, Lecce e Salernitana. Le prossime giornate, dunque, saranno importantissime anche per il cavalluccio marino che, dopo il pari casalingo contro l'Inter, ha necessità di archiviare quanto prima la pratica salvezza. Nel turno che si è appena concluso, la Cremonese ha espugnato 3-2 in rimonta il campo della Sampdoria, scavalcando in classifica proprio i blucerchiati che, adesso, sono ultimi e distaccati di 11 lunghezze dal quartultimo posto occupato dallo Spezia. Il Verona, invece, ha battuto 2-1 in casa il Sassuolo, portandosi a quattro punti dallo Spezia, cinque dal Lecce e sette dalla Salernitana. Con 27 punti ancora a disposizione, tutto può ancora succedere. La società granata, dopo gli otto punti conquistati nelle ultime sei partite, dovrà riuscire a gestire il vantaggio e, possibilmente, incrementarlo nelle prossime giornate di campionato. Dopo le festività pasquali partirà il percorso di avvicinamento al match di domenica in casa del Torino, squadra che è reduce dalla sconfitta casalinga contro la Roma. Tra i granata del Nord mancherà per squalifica il difensore Shuurs; la Salernitana, invece, dovrà fare a meno di Coulibaly che dopo il giallo ricevuto contro l'Inter dovrà osservare un turno di stop.