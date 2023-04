Salernitana, Pasquetta di relax poi occhio al Torino: servono punti salvezza La vittoria del Verona costringe i granata ad allungare la striscia di risultati positivi

Pasquetta di riposo per i calciatori della Salernitana, che si ritroveranno martedì pomeriggio sul terreno di gioco del Mary Rosy. Sui social foto e post di chi ha scelto di trascorrere qualche ora all’insegna del relax.

Al rientro, la truppa dovrà prepararsi per una sfida molto importante contro il Torino. La vittoria in rimonta del Verona contro il Sassuolo ha scombussolato i piani: la Salernitana si trova ora a +7 sulla zona calda della classifica.

Per non farsi risucchiare nella lotta salvezza, la truppa granata dovrà dunque continuare a macinare punti, provando ad allungare la striscia positiva in campionato.

Per farlo, mister Paulo Sousa spera di poter contare su uno dei suoi uomini migliori. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se Pasquale Mazzocchi sarà della partita. Le sensazioni sono positive e il calciatore dovrebbe tornare disponibile dopo l’infortunio. Speranza che ovviamente accomuna sia lo staff tecnico del cavalluccio marino che i tifosi.

In vista della trasferta a Torino, anche stavolta i supporters granata sono pronti a riempire il settore ospiti, confermandosi per l’ennesima volta il dodicesimo uomo in campo.