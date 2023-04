Salernitana, De Sanctis prepara l'offerta per blindare Ochoa in granata Il portiere ha manifestato apprezzamento per la piazza, le prossime settimane saranno decisive

In casa Salernitana sono iniziate le grandi manovre in vista del futuro. La super prestazione disputata da Ochoa contro l'Inter ha spinto la società ad intensificare i dialoghi con il messicano per un possibile rinnovo. L'operazione, chiaramente, sarà formalizzata a fine stagione ma in queste settimane si sta lavorando per arrivare alla fumata bianca. Il club granata è pronto ad offrire al portiere un contratto di un anno da un milione di euro con opzione di rinnovo per il secondo. L'estremo difensore ha manifestato spesso il suo gradimento per la piazza di Salerno e vorrebbe continuare a giocare con frequenza per inseguire il sogno di disputare il sesto mondiale. Molto, però, dipenderà dalle dinamiche di mercato: l'eventuale chiamata di una big del calcio italiano, infatti, potrebbe far vacillare Ochoa che, nel frattempo, è concentrato solamente sulla Salernitana.