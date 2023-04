Salerno ricorda il "Siberiano": 13 anni fa l'addio a Carmine Rinaldi Striscione all'Arechi: «Oggi come tanti anni fa, gloria e vanto della nostra città»

Tredici anni fa Salerno salutava per l'ultima volta Carmine Rinaldi, per tutti "Il Siberiano". Un nome che è entrato a far parte della storia calcistica della città e a cui è stata intitolata anche la Curva Sud dello stadio Arechi. A 13 anni dalla scomparsa dello storico capo ultrà della Salernitana, il tifo granata ha voluto ricordare con messaggi e striscioni l'indimenticato leader della Curva Sud.

«Ci hai insegnato tanto, ci hai fatto scoprire cos’è il vero credo ultras e ci hai cambiato la vita. Oggi sappiamo che è anche grazie a te che siamo diventati quelli che siamo. Ci hai lasciato in eredità il dono più grande: VIVERE ULTRAS PER AMARE SALERNO... LA SALERNITANA È NOSTRA, È LA NOSTRA VITA. Il tuo monito per tutti quelli che frequentano quei gradoni. Senza secondi fini se non l'amore incondizionato verso quei colori.

Eternamente grazie, ETERNAMENTE CARMINE!!!», il messaggio rilanciato dalle principali pagine social dei gruppi della Curva Sud Siberiano che hanno dedicato uno striscione anche a Carmine Rinaldi. «Oggi come tanti anni fa, gloria e vanto della nostra città. Siberiano per sempre capo degli ultrà».