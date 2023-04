Salernitana, dubbio sulla corsia di destra: Sambia frena, Mazzocchi migliora Paulo Sousa potrebbe anche confermare Kastanos, già impiegato venerdì nella ripresa

Sambia frena, Mazzocchi attende il via libera. In casa Salernitana, verso la partita contro il Torino, i dubbi principali sono legati alla corsia di destra. L'esterno francese non è al meglio per via di un attacco influenzale che lo ha costretto a mordere il freno; l'ex Venezia, invece, attende il via libera da parte dei medici per poter tornare a spingere sull'acceleratore. Ieri Mazzocchi ha svolto una prima parte di lavoro con il gruppo ma poi è stato gestito a scopo precauzionale. In giornata l'atleta napoletano effettuerà l'ecografia di controllo che consentirà allo staff medico di monitorare la situazione. Il calciatore, salvo sorprese, sarà disponibile per la trasferta in terra piemontese ma Sousa potrebbe decidere anche di non rischiarlo dal 1'.

Molto dipenderà dalle condizioni di Sambia che proverà a stringere i denti ma non è da escludere nemmeno che il portoghese possa immaginare qualche soluzione alternativa. Nel secondo tempo del match contro l'Inter, ad esempio, è stato impiegato Kastanos nel ruolo di esterno destro. Una scelta che consentirebbe d'impiegare contemporaneamente Candreva, Dia e Piatek. In mediana, invece, accanto a Vilhena tornerà titolare Nicolussi Caviglia che, contro l'Inter, ha avuto un ottimo approccio. In giornata, intanto, saranno valutate anche le condizioni di Fazio e Maggiore che sperano di poter tornare almeno nella lista dei convocati per il match dell'Olimpico.