Caso plusvalenze Salernitana-Lazio, l'avvocato Polzone: «Tempi ancora lunghi» Il tema è stato affrontato nel corso della trasmissione Granatissimi di Ottochannel

A Granatissimi, su Ottochannel, si parla del caso plusvalenze che vede coinvolte Lazio e Salernitana. Lo si fa con due ospiti d'eccezione: uno in studio, il notaio Luca Restaino, e l'altro in collegamento, l'avvocato specializzato in diritto sportivo Mirko Polzone.

Il notaio ha specificato, che «nel caso della Salernitana, manca la sistematicità delle operazioni con una pluralità di società. Le operazioni sono tutte nei confronti della Lazio e in un periodo in cui la multiproprietà era ammessa».

Per Mirko Polzone, avvocato specializzato in diritto sportivo «il giudizio non sarà emesso prima di questa estate. La sistematicità è l'elemento che ha caratterizzato il "sistema Juventus", che la Corte Federale ha ravvisato. Poi è da vedere se fosse legittimo fare attività di questo tipo. Tornando al caso di Lazio e Salernitana penso che nessuno possa avere una risposta al punto in cui siamo in questa fase».

Dallo studio sono intervenuti anche gli altri ospiti, tra cui il direttore di Cronache, Tommaso D'Angelo, che ha predicato calma, sostenendo che «ci siano comunque dei rischi importanti. Inoltre, di base, la multiproprietà tra Salernitana e Lazio era già di per sé una enorme anomalia».

Polzone ha, invece, affermato di non essere «così negativo e catastrofico. La sentenza della Juve è un po' atipica perché prevede dei punti di penalizzazione in mancanza di una norma in tal senso. Ed è vero che ci sono più operazioni di plusvalenze, ma parlare di un sistema vero e proprio è davvero difficile. Per la Juventus si parlava, se non erro di centinaia e centinaia di milioni. Qui si parla di una decina di milioni, e sono tutti legati ad Akpa Akpro. Poi attenzione agli importi ammortizzati».