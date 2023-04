Verso Torino-Salernitana: altro esodo in arrivo con sold-out nel settore ospiti Galoppa la febbre granata: per l'incontro all'Olimpico attesi almeno 1.700 tifosi

Sarà l'ennesimo esodo della stagione e l'ennesimo incredibile colpo d'occhio nel settore ospiti riservato alla tifoseria della Bersagliera. Per il prossimo impegno in campionato della Salernitana (trasferta in Piemonte contro il Torino di Juric di questa domenica 16 aprile, ore 15:00) è previsto non solo il sold-out di tutto il settore ospiti, ma anche l'arrivo di altri tifosi in tribuna e distinti. Il settore ospiti può ospitare circa 1.500 tifosi e un migliaio di biglietti sono praticamente "volati via". L'ultimo aggiornamento vede la vendita di quasi 1.300 ticket. In mattinata si prevede l'eusarimento dei restanti 200 posti, considerato il "ritmo" di vendita.

Una vittoria potrebbe signficare salvezza

A questi, andranno sicuramente aggiunti un centinaio di tagliandi che saranno staccati per le tribune e per i distinti. Non essendoci alcun limite tranne che per l'acquisto di tagliandi nelle curve avversarie, si prevede un esodo come quello occorso in occasione del match del Ferraris o al Picco de La Spezia. Nel complesso, quindi, circa duemila supporter della Salernitana faranno tappa all'Olimpico di Torino.

I granata hanno un primo match point per archiviare (o quasi) la pratica salvezza anzitempo. Contro un Torino totalmente al sicuro ma ben lontano dal primo piazzamento europeo utile, la squadra di Juric potrebbe scendere in campo con minori motivazioni rispetto alla compagine ospite. Ricordiamo che il Verona terzultimo se la vedrà contro un Napoli prevedibilmente "arrabbiato" e desideroso di rifarsi immediatamente dopo la sconfitta patita a San Siro in Champions League contro il Milan. Il turno è propizio e si spera che la squadra di Sousa faccia un altro, decisivo passo verso la permanenza nella categoria.