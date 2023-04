Torino-Salernitana, la preview del match: statistiche e precedenti Sfida tra "granata". La squadra di Sousa punta sulle maggiori motivazioni

Nove gare al termine del campionato e sette punti di vantaggio dalla terzultima. Questi sono i numeri essenziali per la Salernitana, che occupa attualmente il quindicesimo posto in classifica (avendo scavalcato il Lecce e avendo l'Empoli nel mirino). La partita allo Stadio Olimpico Grande Torino potrebbe essere un incontro spartiacque, considerato il turno "favorevole" (il Verona affronta il Napoli al Maradona e i partenopei vorrano rifarsi immediatamente dopo la sconfitta di Champions contro il Milan). Il Torino è una squadra molto solida ma tende a segnare poco.

Come arrivano Torino e Salernitana alla sfida di domenica. Il Toro potrebbe peccare di motivazioni

Il Toro di Juric ha perso un po' di smalto nelle ultime partite. Dopo due vittorie importanti contro Bologna e Lecce, è arrivato un solo punto n tre partite: sconfitte contro Napoli e Roma e pareggio contro il Sassuolo. Certamente si tratta di sfide di alto livello, specialmente quella contro la "prima della classe" che, quest'anno, è un vero e proprio rullo compressore. I granata del Piemonte, però, possono aver perso definitivamente il treno che li porterebbe in Conference. Pur mancando ancora nove giornate, sembra davvero difficile che il Toro riesca a reggere il ritmo delle prime della classe. Per questo, la squadra di patron Cairo potrebbe avere meno stimoli rispetto alla formazione allenata di Sousa.

Il Torino occupa attualmente l'11esima posizione in classifica, con 38 punti frutto di 10 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte. C'è da dire che, per il Toro, non sembra esserci un vero e proprio "fattore campo", avendo collezionato esattamente il 50% dei propri punti tra le mura amiche (con 5 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Il Toro non ha un attacco florido (solo trenta reti messe a segno, praticamente la media di un gol a partita, risultando il 13esimo attacco della Serie A) ma può vantare una fase difensiva davvero ben fatta (35 reti subite, 8a difesa del campionato). L'uomo da tenere d'occhio sarà certamente Sanabria, autore di 8 gol e 2 assist e rientrando, così, in un gol su tre della compagine piemontese.

La Salernitana non si arrende più

La Salernitana è imbattuta da ben sei turni di campionato. È, in questo momento, la striscia di imbattibilità più lunga del campionato ed è anche quella più lunga nella storia della Salernitana nella massima serie. Paulo Sousa cercherà di spingere ulteriormente e uscire imbattuti dall'Olimpico di Torino. La Bersagliera ha una media esatta di un punto a partita (29 punti in 29 giornate), frutto di 6 vittorie, 11 pareggi e 12 sconfitte. L'attacco rimane il fiore all'occhiello dei campani, che con Boulaye Dia (10 gol e 5 assist) e l'apporto di tanti giocatori offensivi, riesce ad andare in gol con relativa facilità (33 marcature in 29 partite). In difesa si stanno trovando i correttivi giusti ma il dato complessivo, lungo tutto il campionato, dice che la Salernitana rimane una delle squadre più perforate della competizione (49 reti subite in 29 incontri).

Tutti i i precedenti ufficiali tra Torino e Salernitana in casa dei piemontesi

Sono vari i confronti tra le due formazioni granata. La Salernitana ha uno storico negativo con la formazione piemontese, avendo accumulato quasi solo sconfitte negli incontri ufficiali tra le due compagini.

1947-1948 Serie A Torino 7-1 Salernitana

1996-1997 Serie B Torino 1-0 Salernitana

1997-1998 Serie B Torino 1-0 Salernitana

2000-2001 Serie B Torino 2-0 Salernitana

2003-2004 Serie B Torino 0-1 Salernitana

2004-2005 Serie B Torino 0-0 Salernitana

2009-2010 Serie B Torino 2-3 Salernitana

2021-2022 Serie A Torino 4-0 Salernitana

L'ultima partita ufficiale tra le due squadre risale ad appena tre mesi fa. In quell'occasione, il "Memo" Ochoa salvò a più riprese i suoi e la Salernitana riuscì a strappare un punto all'Arechi.