VIDEO. Salernitana, il liceo Alfano I dona ai granata l'inno "L'unica stella" La dirigente Elisabetta Barone: "Sogno che un giorno possa cantarlo tutto lo stadio"

Si chiama "L'unica stella" ed è il brano-inno realizzato dal liceo "Alfano I" di Salerno per la Salernitana. Il progetto è stato ideato dai docenti Alfonso Malangone (testo) e Romeo Mario Pepe (musica) che hanno composto il brano eseguito dall'orchestra sinfonica e dal coro musicale dell'istituto. Il brano è stato simbolicamente donato alla Salernitana, rappresentata dal team manager Salvatore Avallone e dallo slo Domenico Napoli. Anche l'amministratore delegato Maurizio Milan ha espresso apprezzamento per il progetto, intervenendo da remoto nel corso della mattinata. A fare gli onori di casa, insieme alla professoressa Gilda Ricci, c'era la dirigente scolastica Elisabetta Barone che ha rimarcato l'importanza del progetto. "Una bellissima esperienza, un sogno che si realizza. Il titolo del brano è "L'unica stella", riferito sia alla Salernitana che alla nostra città. Volevamo far fare ai ragazzi un'esperienza che li aiutasse a crescere nell'identità e restituisse loro il senso di comunità. Il mio sogno è che un giorno tutto lo stadio possa cantare questo inno".

L'UNICA STELLA - Inno per la Salernitana

Testo di Alfonso Malangone - Musica di Romeo Mario Pepe

(RECITATO)

Tu sai cos'è

Il sentimento che ci unisce a te

Che forte forte fa battere il cuore

Si tu lo sai, è tutto il nostro amore

(CANTO)

Salernitana, compagna della vita

fedele amore, di una storia infinita

con te faremo un unico cammino

siamo legati da un magico destino

(Canto e/o recitato) GRAZIE - ANCORA - GRAZIE

(CANTO)

Tutta granata è la città (la città)

battono uniti i cuori di ogni età

e si alza forte il grido della Curva Ultrà

Salernitana, compagna della vita

fedele amore di una storia infinita

ti siamo grati per ogni tua vittoria

noi siamo fieri della tua grande storia

(Canto e/o recitato) VINCI - ANCORA - VINCI

Per l'entusiasmo che tu dai (che tu dai)

si unisce in coro tutta la città

sei la vera forza della nostra identità

Salernitana, compagna della vita

fedele amore di una storia infinita

la sola luce che brilla nell'aurora

L'unica stella che seguiremo ancora

l'unica stella della mia grande storia

(RECITATO)

Amore è

Il sentimento che ci unisce a te

Che forte forte fa battere il cuore

Salernitana, sei tu l'unico amore