Salernitana, mini-abbonamenti e biglietti: i dati della prevendita Sono 13.268 le presenze già certe per la sfida casalinga contro il Sassuolo

In attesa del match di domenica a Torino, la tifoseria della Salernitana sta rispondendo con entusiasmo alla campagna lanciata dalla società per le partite contro Sasuolo e Fiorentina. In due giorni sono stati venduti 1555 mini abbonamenti per le due sfide casalinghe. A questi, poi, vanno aggiunti i 3597 tifosi che hanno acquistato il tagliando per la singola sfida contro gli emiliani, in programma sabato 22 aprile alle ore 15. Già certa anche la presenza degli 8116 tifosi che in estate hanno sottoscritto l'abbonamento. Nel complesso, dunque, sono già 13.268 le presenze certe per Salernitana-Sassuolo, sfida che risulterà preziosissima in chiave salvezza. Non a caso la società granata ha deciso di lanciare un'iniziativa simpatia, promuovendo il mini abbonamento e prezzi popolari per le due sfide casalinghe. Alle 12 di oggi, tra l'altro, è terminata la prelazione per l'acquisto dei biglietti di Salernitana-Sassuolo, riservata ai possessori di Granata Card o Fidelity Card della Salernitana. La vendita libera è iniziata alle 13.

Il club, inoltre, in giornata ha comunicato che "a seguito delle indicazioni ricevute dall’autorità competenti, l’emissione dei mini abbonamenti in modalità tradizionale (non su Granata Card), è consentita esclusivamente presso tutti i punti vendita del circuito Vivaticket ad eccezione di quelli ubicati nella regione Toscana".