Salernitana, esame salvezza a Torino: Sousa vuole il settimo risultato utile Il tecnico conferma il 3-4-2-1: chance dal 1' per Sambia e Nicolussi Caviglia

Va a caccia del settimo risultato utile consecutivo la Salernitana che alle 15 sarà di scena in casa del Torino. Con un risultato utile la squadra di Sousa potrebbe mettere una serie ipoteca sulla salvezza. Ma il tecnico portoghese è ben consapevole delle insidie che si racchiudono in questa sfida. Rispetto all'ultima partita casalinga, l'allenatore della Salernitana cambierà qualcosa a centrocampo e in attacco. Nicolussi Caviglia sostituirà Coulibaly in mediana e farà coppia con Vilhena; sulla destra si rivedrà Sambia, mentre Kastanos agirà da trequartista accanto a Candreva con Dia che sarà l'unica punta. Scelte che, in alcune fasi del match, potrebbero consentire alla Salernitana di schierarsi anche con il 4-4-1-1.

Torino-Salernitana: le probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Linetty, Lazaro; Radonjic, Miranchuk; Sanabria. In panchina: Gemello, Fiorenza, Gravillon, Bayeye, Adopo, Vojvoda, Gineitis, Ilic, Vlasic, Seck, Pellegri, Karamoh. Allenatore: Juric.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Sambia, Nicolussi Caviglia, Vilhena, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. In panchina: Fiorillo, Sepe, Lovato, Troost-Ekong, Mazzocchi, Bohinen, Iervolino, Piatek, Bonazzoli, Botheim, Valencia. Allenatore: Paulo Sousa.

ARBITRO: Aureliano di Bologna - assistenti: Prenna e Dei Giudici. IV uomo: Perenzoni - Var: Maresca/Avar: Muto.