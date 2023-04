Torino-Salernitana 1-1, Paulo Sousa: "Proseguiamo su questo percorso" "Dopo il vantaggio abbiamo perso fiducia, possiamo fare meglio"

Mister Sousa si presenta ai microfoni di DAZN dopo il pareggio ottenuto all'Olimpico di Torino. Un altro 1-1 e addirittura settimo risultato utile consecutivo. Al gol di Vilhena in avvio di partita, ha risposto Toni Sanabria nella ripresa. la Salernitana strappa un buon pari e mantiene inalterata la distanza dal Verona, terzultimo in classifica.

Il commento di mister Sousa e l'elogio a Kastanos

Riguardo l'importanza dell'approccio alla gara, in cui si è aggredito alto e, poi, l'abbassamento del baricentro e il pareggio del Torino. "L'abbiamo preparata benissimo, dopo il gol e il palo che abbiamo preso. Da lì in poi la squadra si è abbassata, siamo stati nuovamente speculativi e sembrava che avessimo perso quella fiducia che avevamo all'inizio. Loro hanno avuto una buona mobilità, glielo abbiamo permesso noi, di giocare in uno contro uno, triangolazioni... Fino al gol. I cambi erano già pronti da minuti prima. Dopo i cambi - e dopo il gol - sembrava che fosse di nuovo cambiato tutto. Noi siamo saliti di nuovo, con il baricentro, e potevamo essere più incisivi nell'ultimo parte di campo. Ma sono contento del risultato perché abbiamo preso un punto contro una squadra costruita per giocare in Europa. Io voglio far capire ai nostri ragazzi che noi siamo capaci di stare nella metà campo avversaria, a pressare per 45 minuti di seguito. È così che possiamo vincere. Non possiamo aspettare gli ultimi minuti per provare a fare risultato".

Su quanto sia soddisfatto di Kastanos. "Ha fatto una partita straordinaria. Ha interpretato benissimo gli spazi, sia dietro che avanti. Poi come dicevo prima lui ha una intesa fortissima con Candreva. Mi sta piacendo tanto".

E sul tema della mentalità e su quanto sia soddisfatto del percorso e se abbia voglai di proseguire questo percorso. "Io ho molta voglia. A me piace vedere la crescita dei ragazzi dal punto di vista tecnico ma soprattutto mentale, della mentalità di ambizione che bisogna avere".