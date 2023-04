Torino-Salernitana 1-1, Juric amareggiato: "Abbiamo dominato" Sui tifosi: "Abbiamo tre punti in più rispetto all'anno scorso e nonostante questo ti insultano"

Mister Juric si sente molto soddisfatto della prestazione del suo Torino contro la Salernitana (match terminato per 1-1, gol di Vilhena e Sanabria) e recrimina per i mancati tre punti. "Abbiamo regalato l'ennesimo gol da rimessa. C'è grande amarezza per questo. Poi abbiamo creato il mondo, abbiamo preso pali, traverse. Faccio i complimenti alla squadra". C'è da dire che anche appena tre mesi fa, nella partita d'andata, disse praticamente le stesse parole.

Juric difende l'approccio con cui i suoi sono scesi in campo. "Non è stato un approccio molle. È che abbiamo preso gol da rimessa laterale. Il problema è quello di non percepire certi pericoli. Poi la squadra ha dominato, la prestazione è stata molto buona".

Juric difende i suoi giocatori e fa autocritica

Poi, una piccola stoccata ai tifosi. "Io credo che quest'anno abbiamo tre punti in più pur avendo perso vari giocatori. La mia grande colpa è stata quella di tirarmi indietro su alcune decisioni che dovevano essere prese in società. Però ecco, quando sei a Torino e sei al decimo posto, devi andare su, devi crescere. Secondo me potevano fare molto di più. Io lavoro con totale libertà. C'è la società che mi ha permesso di esprimermi e lavorare. A me dispiace perché abbiamo tre punti in più rispetto all'anno scorso e nonostante questo ti insultano. Ma questa è la piazza di Torino".