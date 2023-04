Torino-Salernitana 1-1, tutte le reazioni social dei giocatori Altro pareggio importante che avvicina gli uomini di Sousa alla salvezza: prevale l'ottimismo

È un altro punto importante, quello ottenuto dalla Salernitana in trasferta all'Olimpico di Torino contro la squadra di Juric. La Salernitana ha fatto una buona gara, specialmente nella prima frazione di gioco, in cui ha ampiamente meritato il vantaggio. Poi, il calo nella ripresa e il pareggio del Toro. Nel complesso, una partita a due facce (bene il primo tempo, meno il secondo) in cui, però, prevalgono nettamente le note positive. È, infatti, la "tonica" dei giocatori granata che condividono le loro sensazioni sui social.

Ochoa suona la carica per la sfida con il Sassuolo

Si comincia dall'estremo difensore Ochoa, che anche nella giornata di ieri ha ampiamente meritato la sufficienza e salvato il risultato con un intervento plastico e di grande reattività. Per il capitano del Messico "Sommare e sommare (punti) è la chiave. Un punto difficile in trasferta ottenuto con tanto sacrificio". Poi suona la carica per la prossima: "Adesso, cerchiamo un risultato in positivo in casa la prossima settimana!"

Per Antonino Candreva è un semplice ma efficace: "Insieme. Uniti" che rimarca l'importanza dell'affiatamento e di remare sempre nella stessa direzione. Il giovane Erik Botheim, anch'egli molto attivo sui social dopo ogni gara, scrive "continuare a migliorare".

Passando alla difesa, Pirola mostra positività. "Un punto importante su un campo difficile. Continuiamo a lavorare tutti insieme per raggiungere il nostro obbiettivo". Il più esperto compagno di reparto, Norbert Gyomber, utilizza parole quasi identifiche. "Un punto importante. Avanti Salernitana!"

Un bel messaggio arriva dal giovane norvegese Emil Bohinen, che nella giornata di ieri è stato in campo per oltre mezz'ora. "Continuiamo a lottare e migliorare. La nostra tifoseria ieri è stata incredibile. +1"

E proprio Troost-Ekong e Piatek vanno dritti al sodo, pubblicando entrambi un "+1".