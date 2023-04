Salernitana, emozione a Montecitorio: nasce il club dei parlamentari Alla presentazione anche il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino

Nasce a Montecitorio il primo club granata in parlamento. Per l'occasione, si sono ritrovati insieme Pino Bicchielli (Noi Moderati, promotore dell'iniziativa), Piero De Luca (PD), Franco Mari (Sinistra Italiana), Antonio D'Alessio (Azione), oltre ad Andrea De Simone e Nicola Provenza. A loro si è unito lo stesso patron granata, Danilo Iervolino.

Entusista Pino Bicchielli che è stato il promotore dell'iniziativa. "Salerno merita il club in Parlamento perché è una città importante, e una Provincia importante. È una squadra che va oltre i propri confini e in questo momento abbiamo già sei membri in Parlamento. Poi sono sicuro che tanti amici sul territorio aderiranno. È un momento storico perché lo sport unisce, ma la Salernitana, ancora di più".

Al patron granata Danilo Iervolino viene chiesto di fare il punto su questa tappa importante per la Salernitana, in cui si riprende un discorso avviato già anni fa. "Questo club a Montecitorio ha un valore simbolico particolarmente importante. Perché significa che ha sensibilità e vicinanza per la Salernitana e i suoi tifosi, e comprende l'importanza dello sport e della possibilità di fare di Salerno la prima sport city del Sud, se non dell'Italia. È importante remare nella stessa direzione e comprendere che il calcio è anche il luogo della cultura, dell'economia, del grande assembramento, e ha bisogno che le forze del territorio marcino nella stessa direzione".

Sulla necessità di fare rete con le altre realtà sportive. "La Salernitana vuole essere attrattiva per tutti i talenti del mezzogiorno d'Italia. Riteniamo strategico il ruolo delle academy e dei giovani. Stiamo investendo tantissimo e vogliamo farlo sempre di più, sia sulle infrastrutture che sul gruppo manageriale, per mettere al servizio dei giovani, del loro talento e, perché no, della loro formazione.