Salernitana, ripresa verso il Sassuolo: ritornano Mazzocchi e Coulibaly Possibili novità anche in difesa per provare a blindare la salvezza

La Salernitana è tornata in campo per riprendere la preparazione in vista del match di sabato contro il Sassuolo. Una sfida importante in chiave salvezza per i granata che, dopo il pari di Torino, vanno a caccia dello scatto decisivo per blindare la permanenza in serie A. All'Arechi è previsto il pubblico delle grandi occasioni: tra mini-abbonamenti e biglietti, sono già 16mila le presenze certe in via Allende. Un fattore che proveranno a sfruttare gli uomini di Paulo Sousa, in serie positiva da sette partite ma reduci da sei pareggi di fila. Il tecnico portoghese ritroverà Coulibaly a centrocampo: il maliano ha scontato il turno di squalifica e tornerà a dettare i tempi in mediana. Probabile anche il ritorno dal 1' di Mazzocchi: l'esterno sta ritrovando gradualmente il ritmo partita e, dopo essere stato risparmiato a Torino, potrebbe essere rilanciato nella mischia. Il calciatore campano contenderà una maglia da titolare a Kastanos che potrebbe essere riproposto sulla fascia, come accaduto all'Olimpico Grande Torino o sulla trequarti accanto a Candreva. Qualche novità potrebbe esserci anche in difesa dove potrebbe rifiatare uno tra Pirola e Daniliuc: nelle ultime apparizioni Sousa ha lanciato nella mischia Troost-Ekong che ha garantito centimetri ed esperienza al pacchetto arretrato del cavalluccio marino.