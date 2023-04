Salernitana-Sassuolo, Arechi verso il sold-out: il dato della prevendita L'impianto di via Allende è pronto a spingere il cavalluccio marino

A pochi giorni da Salernitana-Sassuolo, cresce l'attesa per il match in programma sabato alle 15 allo stadio Arechi. I prezzi popolari ed i mini abbonamenti promossi dalla società hanno fatto subito registrare un'impennata nella prevendita. In pochi giorni sono stati venduti 7563 biglietti e 2463 mini-abbonamenti per un totale di oltre 18mila spettatori già certi in via Allende. Sabato, dunque, ci saranno almeno 20mila cuori a spingere la Salernitana verso la salvezza. Il club, inoltre, ha promosso anche iniziative sociali per avvicinare i più giovani al cavalluccio marino. Nel settore Distinti seguiranno la partita anche 800 bambini di nove scuole calcio che si sono legate ufficialmente al club granata. Nello stesso settore, inoltre, saranno ospitati 50 bambini e 15 operatori del centro polifunzionale “Chiara della Calce”. L'iniziativa è promossa in collaborazione con l'associazione Quartiere Ogliara e testimonia la sensibilità della società al sociale e al territorio. L'obiettivo, infatti, è coniugare l'amore per la Salernitana ad attività benefiche. La speranza del club è di regalare ai propri tifosi una vittoria che, di fatto, ipotecherebbe il traguardo della salvezza.