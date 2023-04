Corsa salvezza e futuro: il presidente Iervolino dà fiducia a Paulo Sousa "Mi aspetto un bel rush finale: servono 35-36 punti per restare in serie A"

Mancano meno di dieci giornate al termine del campionato e la corsa salvezza è entrata prepontemente nel vivo. La Salernitana, grazie ai buoni risultati ottenuti con la nuova gestione Sousa, è riuscita a scavalcare il Lecce e ad allungare le distanze dal Verona terzultimo (attualmente a 7 punti di distanza). Nonostante non si perda da ben sette partite di seguito, la Salernitana sembra soffrire di "pareggite" e non riesce ad affondare il colpo decisivo per difendere la categoria. Le chance di rimanere in A, comunque, sono decisamente elevate. Se si considerano le ultime otto partite, tra tutte le squadre invischiate nella lotta salvezza è la secondad squadra che ha fatto più punti. La prima è la Cremonese, con undici punti accumulati, ma estremamente distante in classifica dalla Bersagliera.

L'opinione del patron granata e la fiducia in Sousa

Iervolino ha parlato della situazione puramente calcistica e di cosa si aspetti per questo finale di stagione. Poi, delle parole probabilmente molto, molto importanti, per il futuro, dando un endorsement chiaro e palese all'attuale tecnico portoghese Paulo Sousa.

"Penso che la quota salvezza possa attestarsi sui 35-36 punti, quello dovrebbe essere il pavimento. Poi io adoro le vittorie come tutte le sconfitte. Il pareggio è sempre quella via di mezzo". Afferma Iervolino. "La Salernitana sta giocando bene e credo che la fortuna e la sfortuna alla fine tendano a bilanciarsi. Abbiamo perso qualche punto per strada ma abbiamo anche recuperato un punto in maniera più fortunosa contro l’Inter. Ora mi aspetto un bel rush finale, di giocare a viso aperto e raccogliere qualche bottino pieno. Poi a fine campionato avremo tutto il tempo di programmare, progettare e fare strategie. E ci auguriamo di farlo con mister Sousa".