Stadio Arechi, il club Mai Sola: «Garantire al club una prospettiva ampia» Il presidente Antonio Carmando: «Evitare le strumentalizzazioni e creare un percorso condiviso»

Il dibattito alimentatosi dopo la stipula della convenzione d'uso dello stadio Arechi continua ad essere attuale. Dopo gli interventi di amministratori e proprietà, anche i tifosi della Salernitana sono intervenuti nella vicenda, ribadendo la necessità di trovare una soluzione che metta tutti d'accordo. Di seguito la nota diramata dal presidente del club "Mai Sola Salernitana 1919", Antonio Carmando.

Il Club Mai Sola Salernitana 1919 sta seguendo con grande interesse la questone della Convenzione tra Comune di Salerno e U.S. Salernitana 1919. Non ci sfugge che la politca abbia fagocitato la querelle, ma noi siamo tfosi e come tali abbiamo un unico grande interesse: il bene della Salernitana. Proviamo ad offrire al dibattito in corso il nostro contributo (da tifosi):

1. È necessario, come in altre realtà sportive, che la Società possa avere una prospettiva temporale ed operativa molto più ampia, come base solida di una progettualità di medio e lungo termine che possa portare i migliori benefici a Tifosi, Società, Comune.

2. Siamo tifosi, vogliamo goderci da persone civili uno spettacolo in una struttura che accolga e che possa essere anche volano per attività commerciali, sportive le cui ricadute possano risultare un beneficio per la Salernitana e per la città di Salerno.

3. Non ci interessano le chiacchiere strumentali, chiediamo che, al di là di una contingenza dei tempi per l’Iscrizione al campionato, Comune di Salerno e U.S. Salernitana 1919, pur nella tutela dei rispettivi interessi, non devono in nessun modo sacrificare il bene della Salernitana e del patrimonio rappresentato dai suoi tifosi.

4. Non entriamo nelle questioni legali, chiediamo che si trovi la soluzione migliore alla questione e che questa soluzione possa permettere a chi, come noi, usufruisce dello stadio di poter agevolmente raggiungerlo, utilizzarlo nel migliore dei modi (entrata, posti, servizi, bagni, copertura) e poter defluire rapidamente, con la massima sicurezza per tifosi e cittadini in genere.

5. Nessuno pensi di strumentalizzare la Salernitana: non ci sono mai piaciuti coloro i quali, in modo estemporaneo, diventano tifosi e urlano l’urgenza di operazioni che mirano al pro domo suo politico. Siamo sicuri che nessuno degli attori in questione non abbia a cuore il bene della Salernitana e della città di Salerno, ma è evidente che la questione va affrontata in maniera più complessiva, distesa e con la condivisione di un percorso che tenga insieme gli interessi di ogni parte, ma soprattutto dei tifosi.

Il Presidente del Club Mai Sola Salernitana 1919

Antonio Carmando