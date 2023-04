Salernitana, blitz di Iervolino al Mary Rosy: carica durante la rifinitura Il numero uno del club ha voluto manifestare vicinanza a squadra e allenatore

La sfida contro il Sassuolo potrebbe già rappresentare un crocevia nella stagione della Salernitana che va a caccia di punti pesanti per blindare la salvezza. Un momento importante, testimoniato anche dalla vicinanza del presidente Danilo Iervolino. Il numero uno del club, dopo aver trascorso gran parte della giornata di ieri a Salerno (in mattinata era stato all'Università per un convegno, nel pomeriggio è stato all'Arechi in riunione con l'ad Maurizio Milan), oggi è tornato in città. Poco prima di mezzogiorno Iervolino ha fatto tappa al centro sportivo Mary Rosy dove era in corso la seduta di rifinitura in vista del match contro il Sassuolo. Il presidente ha incontrato squadra ed allenatore, trasmettendo la carica giusta in vista del match contro gli emiliani. La speranza è di ritrovare il successo che, nonostante la lunga serie positiva, manca da sei partite. Tre punti che, di fatto, consentirebbero alla Salernitana di blindare con sette giornate d'anticipo la pratica salvezza e di iniziare a programmare il futuro.