L'Arechi risponde presente: in 22mila contro il Sassuolo Pienone in via Allende per spingere i granata alla salvezza

Sarà una bolgia a tinte granata: per la partita contro il Sassuolo alle ore 15 sono stati staccati oltre diecimila tagliandi, a cui si sommano gli abbonamenti stagionali e i 2.800 mini-abbonamenti (per le gare interne contro Sassuolo e Fiorentina), per un totale di 22mila presenze già sicure. La società, i giocatori e l'allenatore avevano chiamato a raccolta i tifosi, in un momento potenzialmente decisivo. Mister Sousa ha suonato la carica in conferenza stampa affermando che "abbiamo la certezza di esser diventati una squadra che può vincere contro chiunque e soprattutto in grado di fare un gol in più dell’avversario". Anche il patron Danilo Iervolino ha voluto mostrare vicinanza ai giocatori e allo staff facendotappa al centro sportivo Mary Rosy dove era in corso la seduta di rifinitura in vista del match contro il Sassuolo.

L'Arechi, specialmente quando è pieno, vale davvero come un uomo in più. Per quella che può essere una partita decisiva per chiudere - o socchiudere - la pratica salvezza, quindi, saranno almeno in ventimila. A questi, si sommano una cinquantina di tagliandi staccati per il settore ospiti.

Nello specifico, senza considerare i biglietti che potrebbero essere acquistati domani, si parla di 10.907 tagliandi singoli e 10.910 abbonamenti (includendo i mini-abbonamenti). In totale, quindi, si parla di minimo 21.817 spettatori (incluso settore ospiti). All'Arechi saranno presenti anche ottocento ragazzi delle scuole calcio del territorio. Un ottimo modo per avvicinare, ancora di più, i giovanissimi alla loro squadra del cuore.