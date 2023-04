Salernitana, Dia nella scia di Di Vaio: l'attaccante è la pepita d'oro granata Il club lo riscatterà a giugno ma il senegalese piace sia in Premier che in Italia

La Salernitana ha ripreso questo pomeriggio la preparazione in vista del derby di sabato pomeriggio al “Maradona” contro il Napoli. Paulo Sousa spera di recuperare forze fresche dall'infermeria: i riflettori sono puntati su Maggiore che potrebbe strappare una convocazione per il derby; da valutare le condizioni di Pirola, uscito per un affaticamento ma che dovrebbe essere regolarmente al suo posto. Sousa sfrutterà la settimana di lavoro per capire come affrontare la capolista: contro il Sassuolo ha lanciato dal 1' Lovato e Botheim che sperano di avere ancora una chance. Scalpita anche Mazzocchi, tornato in campo sabato pomeriggio dopo l'infortunio muscolare subito ma non ancora al top della condizione.

Partirà sicuramente dal 1', invece, Dia: l'attaccante senegalese contro il Sassuolo ha trovato il suo undicesimo gol in campionato. Una rete importante che gli consente di avvicinare Marco Di Vaio, autore di 12 reti nel campionato di serie a 98-99. Ma il rendimento di Dia avrà un peso anche in chiave mercato: la Salernitana a giugno verserà 12 milioni nelle casse del Villareal per riscattare il calciatore che firmerà un contratto a cifre importanti con il cavalluccio marino sul petto. Da capire, però, quale sarà il futuro di Dia: il calciatore è finito nel mirino di numerosi club, sia di Premier League che di serie A. La Salernitana vorrebbe trattenerlo almeno per un altro anno ma in caso di offerte irrinunciabili potrebbe lasciar partire il calciatore.