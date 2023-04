Salernitana, Sousa in ansia per Pirola: il difensore è a rischio forfait Scongiurate lesioni ma le sue condizioni vengono monitorate costantemente

Rivitalizzato dalla cura Paulo Sousa, Lorenzo Pirola è tra le note più liete di questa seconda parte di stagione della Salernitana. Il difensore dell'Under 21 azzurra negli ultimi due mesi è stato protagonista di una crescita esponenziale che gli ha permesso anche di trovare due volte la via del gol. Segnali importanti che potrebbero spingere il club granata anche ad investire sul calciatore lombardo per il futuro. La Salernitana a giugno avrà la possibilità di riscattare Pirola dall'Inter ma la società nerazzurra si è riservata il controriscatto, fissato ad 8 milioni di euro. Il futuro, dunque, sarà tutto da decifrare. Nel frattempo, però, Pirola rischia di saltare la sfida di sabato in casa del Napoli. Contro il Sassuolo è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un affaticamento muscolare. Gli esami, fortunatamente, hanno scongiurato lesioni ma l'eventuale presenza del 21enne al “Maradona” sarà valutata in questi giorni. Se Pirola non dovesse farcela, Sousa potrebbe valutare anche la possibilità di schierarsi con una linea difensiva a quattro. In tal caso Troost-Ekong sostituirebbe Pirola al centro, con Bradaric che scalerebbe terzino sinistro. Altra soluzione potrebbe prevedere l'impiego di Bronn sul centrosinistra, come avvenuto a gara in corso contro il Sassuolo. Un altro possibile ballottagio vedrà protagonisti Daniliuc e Lovato con quest'ultimo che, dopo la buona prova disputata sabato all'Arechi, va a caccia di continuità.