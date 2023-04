Verso Napoli-Salernitana: folla all'Arechi per l'allenamento a porte aperte Lo striscione: “Suda questa maglia, pronta alla battaglia. Avanti Bersagliera, combatti fiera"

In una splendida giornata primaverile, la Salernitana riceve tutto il calore di migliaia di tifosi granata accorsi all'Arechi per incitare la squadra in vista della difficile trasferta di Napoli. Sarà sicuramente il match più importante di giornata, con i partenopei che puntano a vincere lo scudetto e festeggiare lo scudetto quanto prima. Ma la Salernitana di Sousa, con la striscia di risultati positivi più lunga dell'intera Serie A, non vuole stare a guardare. La dirigenza ha replicato l'esperimento già messo in atto per dare la carica ai ragazzi in maglia granata in vista delle trasferte contro Lazio e Verona e, ancora una volta, la Curva ha risposto presente.

Prima i portieri, poi tutti insieme

La prima parte dell'allenamento vede il riscaldamento dei tre portieri, con focus sul messicano Guillermo Ochoa che, giunto sotto la Curva, riceve un lunghissimo applauso e un coro d'incitamento. Paulo Sousa è tra gliu litmi a entrare in campo e porta gli omaggi della squadra in direzione della curva, andando ad applaudire la propria tifoseria e ricevendo una ovazione a cambio. Momento molto bello quello in cui Sousa chiama i bambini e li fa avvicinare per parlare con loro, firmare autografi e scattare qualche fotografia. Alcuni giovanissimi fortunati hanno potuto anche assistere all'allenamento da bordo campo.

La prima parte dell'allenamento vede i ragazzi di Sousa fare un po' di riscaldamento e triangolazioni, seguita da un lavoro di gestione e recupero del possesso (il classico torello). Tra questi ha partecipato lo stesso Memo Ochoa, che evidentemente, rispetto agli altri colleghi di reparto, può avere maggiori responsabilità nella gestione del gioco a partire dalle retrovie.

Partitella per verificare alcune sinergie. Show per Kastanos e Dia

Nella seconda parte dell'allenamento, Sousa riunisce tutti e tasta delle situazioni tattiche di superiorità e inferiorità numerica. Spicca l'incredibile aggressività di Kastanos sul pallone e segna un gol dietro l'altro. Il cipriota sembra voler mangiare il campo allo stesso modo in cui disputa gli incontri ufficiali. Mister Sousa ha verificarto anche le sinergie dei giocatori nei vari reparti con vari cambi tra le due formazioni. Poi, quando la tifoseria comincia a cantare per Boulaye Dia, il senegalese sale in cattedra e fa un gol dietro l'altro, mandando in estasi i migliaia di supporter giunti all'Arechi.

La tifoseria è pronta per la sfida con il Napoli

I cori più frequenti lanciati dalla curva riguardavano la prossima partita con il Napoli. La bersagliera vuole rovinare la festa ai partenopei. L'occasione è ghiotta, per la Salernitana, per regalare ai suoi tifosi una salvezza con il più clamoroso dei risultati. A fine allenamento, Sousa porta tutti i giocatori a salutare i tifosi. L'ultima scena è quella dei giocatori che, tutti insieme, trasportano le porte utilizzate per l'allenamento fuori dal campo.

Paulo Sousa si "affaccia" alla Curva per ricevere l'ultimo messaggio dalla Curva, che chiede di giocarsela fino alla fine, con orgoglio e determinazione, sudando la maglia fino alla fine.