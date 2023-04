Ufficiale: il derby tra Napoli e Salernitana si giocherà domenica alle 15 La decisione dell'osservatorio del Viminale per motivi di ordine pubblico

Mancava solo l’ufficialità, che è stata sancita dall’osservatorio sulle manifestazioni sportive. Il derby tra Napoli e Salernitana è stato rinviato alle 15 di domenica.

Motivi di ordine pubblico alla base del provvedimento varato dall'Osservatorio sulle manifestazioni sportive del ministero dell'Interno.

Il via libera allo spostamento va dunque nella direzione di accogliere le richieste giunte da Napoli e che erano state contestate da Salerno.

Un "derby" non solo in campo ma che ha coinvolto in questi giorni anche i tifosi e le istituzioni. Dopo l'ok del Viminale, la ratifica formale del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.