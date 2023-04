Derby rinviato,il sindaco di Salerno: ora posticipare la sfida con la Fiorentina "Necessario garantire la regolarità del campionato": inizia un altro braccio di ferro

"Per la regolarità del campionato è necessario posticipare la partita tra Salernitana-Fiorentina già programmata per mercoledì 3 maggio al giorno successivo, giovedì 4 maggio". E' la richiesta avanzata dal sindaco della città d'Arechi, Vincenzo Napoli.

"La decisione di spostare di ventiquattro ore (da sabato 29 a domenica 30 aprile) la partita del Diego Armando Maradona Napoli-Salernitana è stata assunta per ragioni valutate dalle competenti autorità di ordine pubblico e sicurezza. Sono ragioni importanti, ma è altrettanto importante garantire i diritti della formazione granata che, allo stato dei fatti, si troverà a dover affrontare la delicata partita contro la Fiorentina avendo un giorno in meno di riposo a disposizione", il monito del sindaco di Salerno.

"Chiediamo alle autorità competenti, alla Lega di Serie A ed ai titolari dei diritti televisivi di posticipare, come peraltro è stato già fatto per il match Udinese-Napoli, anche il match Salernitana-Fiorentina per consentire alla formazione granata di poter giocare con il giusto riposo un incontro importantissimo per il raggiungimento del traguardo salvezza", la presa di posizione dell'amministrazione comunale.