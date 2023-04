Salernitana, ok dal Consiglio alla convenzione dell'Arechi: c'è una modifica Ultimo step per ottenere anche la licenza Uefa, trovata l'intesa tra le parti. Soddisfatto Avella

Era il tema più atteso e più caldo del Consiglio comunale in programma questa mattina al Comune di Salerno. Alla fine l'assise, dopo una lunga ed intensa discussione, ha trovato l'intesa sulla convenzione d'uso dello stadio Arechi. A mettere tutti d'accordo è stata la mozione proposta dal sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli che, in pratica, prevede la possibilità - su richiesta del Comune o della Salernitana - di rimodulare e riformulare il testo della convenzione anche in corso d'opera e, quindi, anche prima della scadenza di sei anni (rinnovabile di altri sei).

Un punto che ha messo d'accordo il Consiglio comunale che ha approvato quasi all'unanimità (27 voti favorevoli ed un astenuto) il testo della convenzione d'uso dello stadio Arechi. L'approvazione deliberata in giornata dall'assise consentirà alla Salernitana sia di richiedere la licenza Uefa entro il termine ultimo del 30 aprile che di presentare l'iscrizione al prossimo campionato.

A relazionare in Consiglio è stato il presidente della commissione Sport, Rino Avella che, a margine, ha ribadito la sua soddisfazione per l'importante traguardo raggiunto.

La mozione proposta dal sindaco ed approvata dall'assise, inoltre, era stata condivisa anche con la Salernitana che sabato aveva fatto tappa a Palazzo di Città per confrontarsi con sindaco, consiglieri e dirigenti e ricucire lo strappo che si era creato dopo le dichiarazioni di Danilo Iervolino.