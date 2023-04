Serie A, ecco gli orari della 35a e 36a giornata: il calendario aggiornato La Salernitana giocherà il 13 maggio contro l'Atalanta e il 22 maggio contro la Roma

Pubblicati gli orari per la 35esima e 36esima giornata di Serie A. Per i granata saranno due appuntamenti ad alto coefficiente di difficoltà, essendo impegnata contro squadre in piena lotta per un posto in Europa. Sabato 13 maggio arriva l'Atalanta di Gasperini, mentre lunedì 22 maggio toccherà andare in trasferta sul campo della Roma.

35a giornata all'Arechi: arriva l'Atalanta di Gasperini, alla ricerca di punti per l'Europa

LAZIO-LECCE venerdì 12 maggio 2023 ore 20:45 (DAZN/SKY)

SALERNITANA-ATALANTA sabato 13 maggio 2023 ore 15:00 (DAZN)

SPEZIA-MILAN sabato 13 maggio 2023 ore 18:00 (DAZN)

INTER-SASSUOLO sabato 13 maggio 2023 ore 20:45 (DAZN/SKY)

VERONA-TORINO domenica 14 maggio 2023 ore 15:00 (DAZN/SKY)

FIORENTINA-UDINESE domenica 14 maggio 2023 ore 15:00 (DAZN)

MONZA-NAPOLI domenica 14 maggio 2023 ore 15:00 (DAZN)

BOLOGNA-ROMA domenica 14 maggio 2023 ore 18:00 (DAZN)

JUVENTUS-CREMONESE domenica 14 maggio 2023 ore 20:45 (DAZN)

SAMPDORIA-EMPOLI lunedì 15 maggio 2023 ore 20:45 (DAZN)

Alla 36a giornata, la Salerntiana va all'Olimpico da Mourinho

SASSUOLO-MONZA venerdì 19 maggio 2023 ore 20:45 (DAZN/SKY)

CREMONESE-BOLOGNA sabato 20 maggio 2023 ore 15:00 (DAZN)

ATALANTA-VERONA sabato 20 maggio 2023 ore 18:00 (DAZN)

MILAN-SAMPDORIA sabato 20 maggio 2023 ore 20:45 (DAZN/SKY)

LECCE-SPEZIA domenica 21 maggio 2023 ore 12:30 (DAZN/SKY)

TORINO-FIORENTINA domenica 21 maggio 2023 ore 15:00 (DAZN)

NAPOLI-INTER domenica 21 maggio 2023 ore 18:00 (DAZN)

UDINESE-LAZIO domenica 21 maggio 2023 ore 20:45 (DAZN)

ROMA-SALERNITANA lunedì 22 maggio 2023 ore 18:30* (DAZN)

EMPOLI-JUVENTUS lunedì 22 maggio 2023 ore 20:45* (DAZN)

*In base all'andamento dell'Europa League, la gara tra Roma e Salernitana potrebbe essere slittata alle ore 20:45 di lunedì 22 maggio 2023. Il match non può essere spostata oltre lunedì per permettere i preparativi della finale di Coppa Italia che disputeranno Inter e Fiorentina, in programma allo stadio Olimpico di Roma il 24 maggio alle ore 21:00.