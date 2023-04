Salernitana, Iervolino alla Gazzetta: "Spostamento crea un precedente grave" Il presidente polemico per lo spostamento del derby. Poi, l'elogio al tecnico: "E' l'uomo giusto"

Il patron Danilo Iervolino si è confidato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport dove si è parlato, in particolar modo, del derby di domani e della decisione di spostare il match per motivi di ordine pubblico. Per il presidente della Salernitana la certezza del calendario è un elemento fondamentale su cui si basa l'industria calcistica e questa decisione "crea un precedente molto grave, perché premia chi ha fatto più pressione". Una decisione, che secondo il patron, penalizza i granata sotto vari punti di vista, a partire dal giorno in meno di riposo in vista della gara infrasettimanale da disputare contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. "Abbiamo assistito alla mortificazione della dignità di una squadra rispetto a un'altra", spiega Iervolino.

Il giudizio negativo di Iervolino sulla querelle

E sulla motivazione dello spostamento, Iervolino polemizza. Secondo la nota della prefettura, sarebbe preferibile celebrare allo stadio piuttosto che nelle piazze. Una spiegazione che, secondo Iervolino, "mortifica i tifosi, che devono necessariamente stare lì". La valutazione complessiva della faccenda è chiaramente negativa, con Iervolino che ha confermato che si è trattato di un altro brutto spot per il calcio italiano. "Non si può spostare una partita 48 ore prima del suo svolgimento - spiega - senza tener conto dei tifosi, degli stessi spettatori televisivi e degli sponsor". In definitiva, una pagina da voltare al più presto, per recuperare la credibilità.

Sul capitolo allenatore, Iervolino dà luce verde al tecnico portoghese

In chiusura di intervista, c'è modo di parlare di un tema decisamente più positivo, legato alla figura del mister Paulo Sousa. Il portoghese è entrato sulla scena salernitana con un dinamismo incredibile e ha ottenuto, in breve, la maggior striscia positiva di risultati in Serie A. Iervolino ne ha decantato le lodi, affermando di avere "una stima infinita per l'uomo oltre che per il tecnico" e specifica che crede che "sia l'uomo perfetto per aprire un ciclo di costruzione". Il patron dei granata chiude confermando che a Salerno "abbiamo una base molto solida per una crescita nel medio e lungo periodo".