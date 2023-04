Napoli-Salernitana, a Salerno lancio di uova contro casa con bandiera azzurra L'invito del sindaco di Sarno: "Viviamo una giornata di festa con responsabilità"

Cresce l'attesa a Salerno in vista del derby contro il Napoli in programma domani allo stadio "Maradona". Una partita che può valere la storia in casa azzurra ma che è stata caratterizzata anche da polemiche e tensioni. Screzi che si sono registrati anche nelle ultime ore. A Salerno la scorsa notte ignoti hanno lanciato uova contro un'abitazione che esponeva drappi azzurri. L'episodio, da quanto si apprende, non è stato denunciato alle forze dell'ordine che, tuttavia, hanno alzato la soglia di guardia. Nelle scorse settimane, infatti, aveva fatto molto discutere il comunicato con cui gli ultras della Curva Sud Siberiano invitavano i sostenitori azzurri presenti a Salerno e provincia a festeggiare lo scudetto nel capoluogo di regione.

Particolarmente attenzionate saranno le città in cui vi è una cospicua presenza delle due tifoserie. In queste ore, ad esempio, il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora ha rivolto un appello alla cittadinanza. "Ci si avvicina alla vittoria scudetto del Napoli. Vorrei invitare tutti ad avere un atteggiamento di grande serietà e di grande correttezza.

Mi auguro che tutti quanti sappiano esprimere apprezzamento e rispetto per i valori sportivi e avere sempre comportamenti di grande civiltà. L'appello che rivolgo a tutti è quello di vivere - in caso di conquista matematica dello scudetto - una grande giornata di festa e di sport, ma con grande senso di responsabilità", le parole del primo cittadino di Sarno.