Napoli-Salernitana: i convocati di Paulo Sousa, si rivede Maggiore Granata al "Maradona" con tre assenze, possibili novità nell'undici titolare granata

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Paulo Sousa ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Napoli e Salernitana. Ritorna tra i convocati Maggiore che potrebbe essere lanciato anche subito nella mischia dall'allenatore portoghese. Partirà dalla panchina, invece, Mazzocchi che avrà una chance a partita in corso. Restano ai box Fazio, Crnigoj e Valencia.

Di seguito la lista dei convocati diramata dall'allenatore della Salernitana, Paulo Sousa per il derby del Maradona contro il Napoli.

PORTIERI: Fiorillo, Ochoa, Sepe;

DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Gyomber, Lovato, Pirola, Sambia, Troost-Ekong;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Candreva, Coulibaly L., Iervolino, Kastanos, Maggiore, Mazzocchi, Nicolussi Caviglia, Vilhena;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek.