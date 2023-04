Napoli-Salernitana, è il giorno dei giorni: al "Maradona" c'è in palio la storia Gli azzurri vogliono la festa scudetto, i granata cercano l'impresa: le probabili formazioni

È il giorno dei giorni. L'IItalia - e non solo - si ferma per Napoli-Salernitana, sfida che può regalare lo scudetto agli azzurri a 33 anni di distanza dall'ultimo trionfo. Molto dipenderà dal risultato di Inter-Lazio, in programma alle 12.30. Ma molto altro anche dai granata, per nulla intenzionati a ricoprire il ruolo di vittima sacrificale. Paulo Sousa alla vigilia è stato chiaro: il cavalluccio marino non rinuncerà alle sue caratteristiche e proverà a rispondere colpo su colpo alle giocate della capolista. Diverse le novità di formazione nell'undici titolare granata: Daniliuc tornerà titolare in difesa al posto di Lovato; in mediana chance dal 1' per Nicolussi Caviglia (preferito a Vilhena) accanto a Coulibaly; Kastanos sarà confermato sull'out di destra con Maggiore che aggirà da trequartista accanto a Candreva e alle spalle di Dia.

Il Napoli di Spalletti scenderà in campo con il consueto 4-3-3. Davanti sarà Lozano a completare il tridente composto da Osimhen e Kvaratskhelia. In difesa davanti a Meter spazio a Di Lorenzo, Kim, Rrahmani e Olivera, mentre Zielinski, Lobotka e Anguissa comporranno il trio di centrocampo.

Ottopagine.it seguirà in tempo reale la sfida del "Maradona". A seguire, a partire dalle 17, appuntamento speciale con Offside.

Napoli-Salernitana: le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. In panchina: Gollini, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Bereszynski, Ndombele, Demme, Gaetano, Zerbin, Zedadka, Elmas, Raspadori, Simeone. Allenatore: Spalletti.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Kastanos, Nicolussi Caviglia, Lassana Coulibaly, Bradaric; Maggiore, Candreva; Dia. In panchina: Sepe, Fiorillo, Troost-Ekong, Lovato, Bronn, Mazzocchi, Sambia, Bohinen, Vilhena, Iervolino, Piatek, Bonazzoli, Botheim. Allenatore: Paulo Sousa.

ARBITRO: Marcenaro di Genova - assistenti: Meli e Alassio. IV uomo: Volpi. Var: Di Martino/Avar: Forneau.