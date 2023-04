Napoli-Salernitana, carica ultras alla partenza dei granata: "Crediamoci" Tanti tifosi hanno voluto incoraggiare la formazione di Paulo Sousa

Tantissimi tifosi della Salernitana questa mattina hanno risposto alla chiamata della Curva Sud Siberiano, affollando il piazzale antistante il Novo Hotel da dove è partito il pullman che porterà la Salernitana a Napoli. Un segnale di vicinanza e calore che dà seguito al sostegno manifestato giovedì durante l’allenamento a porte aperte disputato allo stadio Arechi. I tifosi granata questo pomeriggio non potranno partecipare alla trasferta del Maradona: il settore ospiti infatti sarà aperto solo ai tifosi residenti fuori provincia e che hanno la tessera del tifoso della Salernitana. Un’apertura che non ha riscosso gli effetti sperati: in prevendita sono stati venduti solo 65 biglietti. È anche per questo che gli ultras ieri sera hanno chiamato a raccolta la città al grido di “Spalla a spalla, facciamo sentire la nostra voce: NOI SIAMO SALERNITANI!”.