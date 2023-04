Napoli-Salernitana 1-1, esulta De Sanctis: «Abbiamo onorato la nostra gente» Il ds del cavalluccio marino: «Cerchiamo di centrare quanto prima la salvezza»

«Tranquillizziamo tutti, parlo io al posto dei calciatori perché abbiamo deciso che i ragazzi devono riposare, abbiamo una partita importantissima tra 72 ore contro la Fiorentina. La mia storia da tifoso la conoscono tutti, ho giocato quattro anni nel Napoli, posso usare degli slogan ma c’è un attaccamento e una forza per i colori azzurri, ritornavo qui da ds della Salernitana in una settimana non facile. Il popolo granata ha manifestato grande dignità, in maniera compostissima, senza polemiche». Così Morgan De Sanctis, ds della Salernitana, ha commentato ai microfoni di Dazn il pari conquistato in casa del Napoli.

«Ci siamo ritrovati a giocare una partita che per noi valeva tantissimo, l‘abbiamo fatto con orgoglio, un punto che è vitale per noi. Il Napoli vincerà lo scudetto, non l’ha fatto oggi, ma oggi faccio i complimenti a tutti e, in particolare a Meret, che mi somiglia pure sotto certi aspetti come tipo di portiere. Il popolo granata è stato rappresentato da una squadra degnissima, ora cerchiamo di centrare al più presto la salvezza. Finché la Salernitana non sarà salva non dedicherò tempo a nessuno che non a questa squadra e a questo gruppo che ha svoltato tirando fuori il meglio di sé», aggiunto il dirigente del cavalluccio marino che ha parlato anche di Dia. «Il merito è della nostra società, del presidente, faremo di tutto per convincerlo a restare, ne abbiamo contrattualmente la forza. Ha un talento incredibile».