Salernitana-Fiorentina, arbitra Ivano Pezzuto di Lecce: i precedenti

Salernitana – Fiorentina, in programma domani mercoledì 3 maggio alle ore 18:00 sarà diretta da Ivano Pezzuto di Lecce. Il fischietto salentino ha arbitrato i granata in ben 15 occasioni, risultando la seconda squadra con cui, più volte, ha incrociato il proprio cammino. E lo score dei granata, quando arbitra Pezzuto da Lecce, è estremamente negativo. In 15 incontri, infatti, la Bersagliera ha portato a casa la vittoria in appena due occasioni. Poi, tre pareggi e ben dieci sconfitte.

L'ultima vittoria dei granata con l'arbitro Pezzuto in campo risale al lontano 20 maggio 2016, 42a giornata di Serie B e vittoria per 1-0 sul Como. Da allora, sono arrivate 7 sconfitte e 2 pareggi. Questa sarà la prima partita di Serie A della Salernitana diretta dall'arbitro Pezzuto. Il fischietto salentino, inoltre, ha diretto appena due gare della Fiorentina. Una di Coppa Italia e una nella massima serie, proprio di quest'anno.

stagione 2012/2013 - Lega Pro Pontedera - Salernitana 2-2

stagione 2013/2014 - Lega Pro Benevento - Salernitana 1-2

stagione 2013/2014 - Lega Pro Prima Divisione Pontedera - Salernitana 2-0

stagione 2015/2016 - Serie B Salernitana - Trapani 0-1

stagione 2015/2016 - Serie B Ternana - Salernitana 4-0

stagione 2015/2016 - Serie B Salernitana - Como 1-0

stagione 2016/2017 - Serie B Novara - Salernitana 1-0

stagione 2017/2018 - Serie B Carpi - Salernitana 1-0

stagione 2017/2018 - Serie B Salernitana - Bari 2-2

stagione 2018/2019 - Serie B Benevento - Salernitana 4-0

stagione 2018/2019 - Serie B Brescia - Salernitana 3-0

stagione 2019/2020 - Serie B Juve Stabia - Salernitana 2-0

stagione 2019/2020 - Serie B Pordenone - Salernitana 1-1

stagione 2020/2021 - Serie B Spal - Salernitana 2-0

stagione 2022/2023 - Coppa Italia, primo turno Salernitana - Parma 0-2

La designazione completa per Salernitana-Fiorentina

Questa, la designazione della terna arbitrale più quarto uomo e VAR.

Arbitro: Ivano Pezzuto (sez. Lecce)

Assistenti: Giuseppe Marco Macaddino (sez. Pesaro) – Francesco Fiore (sez. Barletta).

IV uomo: Matteo Gariglio (sez. Pinerolo).

Var: Aleandro Di Paolo (sez. Avezzano).

Assistente Var: Federico Dionisi (sez. L’Aquila).