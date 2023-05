Salernitana-Fiorentina, Sousa: «Partita difficile, servirà la spinta del tifo» L'allenatore del cavalluccio marino presenta il match dell'Arechi

«Vorrei fare innanzitutto i complimenti alla Fiorentina, al mio collega Vincenzo Italiano e ai giocatori per la fantastica stagione che stanno facendo. Hanno raggiunto la finale di Coppa Italia e sono in corsa per conquistarne un’altra in Conference League. A mio avviso al momento sono la squadra più in forma del campionato con alternative di alto livello per ogni ruolo». Così Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, ha presentato il match contro la Fiorentina in programma domani allo stadio Arechi. «La società ha investito per costruire una squadra competitiva su tutti i fronti. Il loro calcio - ha aggiunto il portoghese parlando della Viola - esprime grande aggressività in fase di non possesso, con ricchezza di varianti in fase di possesso palla che mi fa ricordare il calcio olandese di un tempo. La mobilità e la qualità del loro centrocampo fa sì che la grande maggioranza delle volte riesca a superare la pressione avversaria abbassando il loro blocco difensivo. Propongono la variante di alzare dalla linea uno dei centrali difensivi nel secondo momento di costruzione, hanno dinamiche offensive nei corridoi laterali che creano molteplici difficoltà agli avversari alternando gioco corto e attacco alla profondità. Quello che è cambiato di più nell’ultimo periodo è stata la verticalità e la velocità del loro gioco offensivo».

Il mister ha quindi concluso: «Prevedo una partita di massima difficoltà in cui se riusciremo a conquistare nuovamente punti saremo vicini al nostro unico obiettivo che è la salvezza. Sarà un’altra sfida importante sul nostro percorso di crescita e cercheremo di mantenere la nostra identità. Spero di poter contare sul supporto del nostro pubblico allo stadio così come abbiamo sentito il loro enorme affetto quando siamo tornati dall’ultima partita a Napoli. I tifosi sono la nostra anima».