Salernitana-Fiorentina, ecco il piano traffico: tutte le disposizioni Prevista un'altissima affluenza per quello che può essere il primo match point per la salvezza

Domani pomeriggio alle 18 va in scena Salernitana-Fiorentina e lo Stadio Arechi sarà una bolgia. Dopo il pari rimediato al Maradona contro il Napoli, i granata sono saliti a 34 punti in classifica, incamerando il nono risultato utile consecutivo e intravedendo il traguardo salvezza con alcune giornate di anticipo. Si tratta di una partita attesissima e si andrà vicino al record stagionale di pubblico. Come sempre, in occasione delle partite casalinghe della Bersagliera, viene disposto un piano per la mobilità.

Le disposizioni dell'ufficio Traffico e Segnaletica del settore Mobilità per Salernitana-Fiorentina

Per le seguenti vie ed aree: Sottopasso di fronte ospedale San Leonardo – Piazzale Bottiglieri (altezza rotatoria Piazzale Settembrino) – Via Degli Uffici Finanziari incrocio Via Allende – Via Dei Carrari – Via Prudenza – Via Fangarielli – Viale Pastore – Viale Giacumbi – Area di parcheggio riservato alla tifoseria ospite – Area di parcheggio antistante il complesso “The Space”Area antistante Novotel. Si prevede che:

a) a far tempo dalle ore 7:00 e sino all’avvenuto deflusso degli spettatori è istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli, fatta eccezione per i soli residenti;

b) a far tempo dalle ore 15:00 e sino all’avvenuto deflusso degli spettatori è istituito li divieto di circolazione per tutti i veicoli, fatta eccezione per i soli residenti.

Per Sottopasso di fronte Ospedale San Leonardo – Sovrappasso Via dei Carrari – Via Fangarielli, angolo Via Degli Uffici Finanziari in direzione stadio Arechi si prevede che dalle ore 15.00 e sino all’avvenuto deflusso degli spettatori è istituito li divieto di transito pedonale fatta eccezione per i soli residenti.

Dalle ore 15.30 fino alle ore 18.00 è istituito li senso unico di circolazione con direzione di marcia occidente – oriente sulla Via S. Allende (tratto rotatoria Novotel – Viale Schiavone). Di conseguenza con medesima fascia oraria i veicoli transitanti sulla Via S. Allende e provenienti dalla rotatoria Wenner con direzione occidente, giunti all’altezza di Viale Schiavone non potranno proseguire oltre.

Dalle ore 15:30 alle ore 18:00 i veicoli in uscita da Viale De Marco e Viale Schiavone hanno obbligo di svolta a sinistra; per la stessa fascia oraria è altresì istituito, per i veicoli provenienti dalla Via Gen. Clark con direzione oriente, giunti all’altezza della rotatoria Novotel, l’obbligo di proseguire diritto sulla Via Allende.

Infine, dalle ore 19:15 e fino all’avvenuto deflusso della tifoseria, i veicoli provenienti dalla Via Lungomare Colombo con direzione oriente, giunti all’altezza della Traversa Romano, hanno l’obbligo di svolta a sinistra eccetto i residenti.

Si ricorda che tutte queste variazioni nella viabilità saranno debitamente segnalate attraverso la cartellonistica.