Salernitana-Fiorentina, i convocati: Candreva ai box, Daniliuc stringe i denti Indisponibili anche Crnigoj, Valencia e Fazio

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Paulo Sousa ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Fiorentina. Non c'è Candreva che dovrà star fermo per un problema muscolare al polpaccio. L'esterno si aggiunge ai già indisponibili Crnigoj, Valencia e Fazio. Recupera, invece, Daniliuc che dovrebbe andare in panchina.

In difesa si rivedrà Lovato nel terzetto con Gyomber e Pirola. In mediana avrà una chance Bohinen che è pronto a far rifiatare Vilhena. Conferme per Bradaric e Mazzocchi sulle fasce e per Coulibaly in mediana. In avanti Kastanos agirà ancora da trequartista, al suo fianco ci sarà Botheim. Nel ruolo di prima punta, invece, Sousa potrebbe immaginare una staffetta tra Piatek e Dia, con il primo che potrebbe tornare titolare proprio contro la sua ex squadra.

Salernitana-Fiorentina: i convocati

PORTIERI: Fiorillo, Ochoa, Sepe;

DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Gyomber, Lovato, Pirola, Sambia, Troost-Ekong;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Coulibaly L., Iervolino, Kastanos, Maggiore, Mazzocchi, Nicolussi Caviglia, Vilhena;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek.