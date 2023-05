Salernitana-Fiorentina, Sousa vuole la decima gioia: chance dal 1' per Bohinen In avanti ballottaggio tra Dia e Piatek: le probabili formazioni

Turnover a metà per la Salernitana in vista del match di questa sera (ore 18) contro la Fiorentina. Paulo Sousa, squalificato e costretto a seguire i suoi dalla tribuna, cambierà una pedina per reparto, nella speranza di riuscire a centrare il decimo risultato utile consecutivo. Un risultato che consentirebbe alla Salernitana di blindare la salvezza con cinque turni di anticipo e di proseguire il momento magico vissuto sotto la guida del portoghese.

Sousa confermerà il 3-4-2-1: davanti ad Ochoa, con Gyomber e Pirola ci sarà Lovato che sostituirà Daniliuc, non al meglio per un acciacco muscolare. In mediana la novità sarà rappresentata dal rientro dal 1' di Bohinen che farà rifiatare Vilhena. Per il resto conferme per Mazzocchi, Coulibaly e Bradaric. Sulla trequarti, vista l'indisponibilità di Candreva, sarà Botheim ad affiancare Kastanos, mentre in avanti si contenderanno una maglia Piatek e Dia, con il primo che potrebbe avere una chance contro la sua ex squadra.

La Fiorentina, che a sua volta sta attraversando un grande momento di forma, si affida alla vena realizzativa di Cabral che sarà supportato da Gonzalez, Barak ed Ikone.

Salernitana-Fiorentina: le probabili formazioni

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Lassana Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Kastanos, Botheim; Dia. In panchina: Sepe, Fiorillo, Bronn, Daniliuc, Troost-Ekong, Sambia, Nicolussi Caviglia, Vilhena, Maggiore, Iervolino, Bonazzoli, Dia. Allenatore: Sanchez Llado (Paulo Sousa squalificato).

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Duncan, Mandragora; Gonzalez, Barak, Ikone; Cabral. In panchina: Cerofolini, Vannucchi, Ranieri, Milenkovic, Terzic, Venuti, Kayode, Castrovilli, Bonaventura, Saponara, Bianco, Sottil, Brekalo, Jovic. Allenatore: Italiano.

ARBITRO: Pezzuto di Lecce - assistenti: Macaddino e Fiore - IV uomo: Gariglio - Var: Di Paolo/Avar: Dionisi.