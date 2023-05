Denuncia da Firenze: fuochi d'artificio per disturbare il sonno della Fiorentina Tra le due tifoserie non corre buon sangue, ingente il dispiegamento di forze dell'ordine

Notte movimentata a Salerno nei pressi dell'albergo che ospita la Fiorentina. La formazione toscana questa sera alle 18 sfiderà la Salernitana allo stadio Arechi. Il sito firenzeviola.it ha pubblicato un video che riprende lo scoppio di fuochi d'artificio nei pressi della struttura alberghiera scelta dalla società toscana per il ritiro pre-gara. Un modo - secondo la testata fiorentina - per provare a disturbare il sonno dei calciatori e dello staff tecnico toscano. Tra le due tifoserie, va ricordato, non corre buon sangue sin dalla stagione 1998/1999 quando la Fiorentina disputò il match di Coppa Uefa contro il Grasshopers allo stadio Arechi, in campo neutro. Al termine del primo tempo dagli spalti fu lanciata una bomba carta che esplose nei pressi del quarto uomo che rimase stordito. La partita fu sospesa e la Fiorentina perse a tavolino, venendo eliminata dalla competizione europea. Un episodio che contribuì ad acuire la rivalità tra salernitani e fiorentini. Anche oggi, non a caso, è previsto un imponente dispiegamento di forze dell'ordine per evitare problemi. Dalla Toscana sono attesi 220 tifosi in un Arechi che farà registrare 20mila presenze.