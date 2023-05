Salernitana-Fiorentina 3-3, Italiano soddisfatto: "Un bel punto" il tecnico della Viola è più che contento del punto strappato all'Arechi

Vincenzo Italiano ai microfoni di DAZN si mostra contento per il pareggio ottenuto sul campo della Salernitana. Nonostante la viola sia andata per tre volte in svantaggio, i toscani non si sono mai disuniti e sono riusciti, ogni volta, a riprendere i granata. "Un bel punto per quanto mi riguarda. Sempre sotto, abbiamo avuto la forza e il carattere di rimontare, contro una Salernitana in un grande momento. Ci prendiamo questa voglia di non perdere. Sono contento che abbiamo fatto gol con Ikoné e González, di positivo c'è questo".

Sulle note positive di questo match. "Noi abbiamo ancora tanto in ballo fino alla fine della stagione. Siamo riusciti a rimontare tre volte ma non abbiamo avuto la capacità di andare sopra, magari così avremmo gestito la partita in maniera diversa. Alla fine mi prendo questo grandissimo carattere dei ragazzi che hanno mostrato oggi".

Sulla capacità della Fiorentina di attaccare e segnare con tanti uomini. "Questo è positivo anche perché dobbiamo arrivare avanti nelle competizioni che rimangono. Sono convinto che anche i ragazzi sanno che per alcuni gol basta poco per evitarli".

E se ha dei rimpianti per il campionato. "Abbiamo lasciato tanti punti per strada nel girone d'andata. Peccato, la realtà è questa. Almeno stiamo andando forte nelle altre competizioni e ci teniamo strette quelle lì".